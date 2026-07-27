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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026.. قبل انطلاق المرحلة الأولى بشرى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2026، للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.


ومع اقتراب إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026، يزداد البحث عن خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، إلى جانب معرفة الحد الأدنى للمرحلة في كل شعبة من شعب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2026، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2026 عن موعد انطلاق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026، حيث يتم الاعلان عن انطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 مباشرة بحد أقصى72 ساعة.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق
يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، بمجرد فتح باب التسجيل على الموقع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــا.
اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2026.
الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة نجاح الطالب.
مراجعة البيانات الشخصية للطالب والتأكد من صحتها.
تسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
مراجعة جميع الرغبات قبل الحفظ النهائي.
الضغط على "حفظ" وطباعة أو الاحتفاظ بإيصال التسجيل.
ويتيح الموقع للطلاب تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة الأولى، على أن يكون آخر تعديل قبل غلق باب التسجيل هو المعتمد في أعمال التنسيق.

بشري سارة لطلاب الثانوية العامة 2026

يتم توزيع الـ(1500) طالب من الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 بواقع 500 طالب شعبة  علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.

ويستفيد الطلاب الأوائل من الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة داخل الجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذا الإعفاء طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط الحفاظ على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس

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