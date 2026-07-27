كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، إيذانًا بانطلاق منافسات الموسم القاري الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة التعرف على المواجهات الأولى للأندية المشاركة في البطولتين، حيث يترقب ممثلو الكرة المصرية معرفة منافسيهم في الدور التمهيدي.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة من مواجهات مرتقبة.

وتحظى قرعة البطولتين باهتمام كبير من جماهير الكرة الأفريقية، في ظل مشاركة عدد من أبرز أندية القارة السمراء، التي تتطلع للمنافسة على اللقب خلال الموسم الجديد.

