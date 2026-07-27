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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطلق النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في جميع المحافظات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز صحة المواطنين ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وتأتي الحملة هذا العام تحت شعار «عام صوت المريض ودعم المرضى»، تأكيدًا لالتزام الوزارة بتعزيز جودة الخدمات الصحية ووضع احتياجات المريض وتجربته في صميم منظومة الرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحملة تستند إلى رؤية متكاملة ترتكز على الشراكة المجتمعية والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية عالية الجودة في جميع المحافظات، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج وتحسين تجربة المريض، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز رضا المنتفعين.

الخدمات المقدمة تشمل مبادرات السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة

وأضاف أن الخدمات المقدمة تشمل مبادرات السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة، كمبادرة دعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات فوق 18 عامًا، والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم)، وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة «صحتك سعادة» ومسح اضطراب طيف التوحد للأطفال، وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لتشكل جميعها نموذجًا وطنيًا متكاملًا يعتمد على الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة.

وتواصل الوزارة تقديم خدمات صحية متكاملة بالتعاون بين قطاعاتها المختلفة من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وطب الأسرة، تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار وخدمات الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي وخدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى خدمات التراخيص الطبية وصرف أكياس الدم وميكنة الوثائق لتيسير الإجراءات.

كما تضم الحملة خدمات مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية صحة الأسرة المصرية وخدمات الرعاية الأساسية التي تشمل تطعيمات الأطفال وصحة الأم والطفل وصرف الألبان وخدمات الطب الوقائي والرصد البيئي وخدمات الرائدات الريفيات والخدمات الإسعافية، في إطار تعزيز الوصول العادل إلى الرعاية الصحية بجودة طبية عالية.

وتعتمد الحملة على منهجية عمل متكاملة تضمن الوصول بالخدمات الصحية إلى جميع المواطنين بكفاءة وجودة، من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بشكل يسير ومنتظم في الوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع الدفع بسيارات القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة خاصة في أماكن التجمعات العامة مثل الأندية ومراكز الشباب والحدائق ومقار الوزارات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف توسيع دائرة الاستفادة.

وزارة الصحة والسكان محافظات الجمهورية صحة المواطنين صوت المريض منظومة الرعاية

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