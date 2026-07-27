«كدا كدا».. تعرف على موعد طرح الأغنية وأول تعاون فني بين أحمد سعد وابنته جودي

يستعد النجم أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «كدا كدا»، وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، في أغنية تحمل مفاجأة خاصة لجمهوره.

وتشهد الأغنية أول تعاون فني يجمع أحمد سعد بابنته جودي، التي تخوض أولى تجاربها في الغناء، حيث تقدم مقطعًا باللغة الإسبانية، بينما يغني أحمد سعد باللهجة المصرية، في مزيج موسيقي يجمع بين الطابع الشرقي والإيقاعات اللاتينية.

وتُعد مشاركة جودي أبرز مفاجآت أغنية «كدا كدا»، إذ تمثل أول ظهور غنائي لها إلى جانب والدها، وهو ما أثار حماس جمهور أحمد سعد وترقبهم لطرح الأغنية والكليب.

ويواصل أحمد سعد نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، من خلال العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي تتنوع بين الإيقاعي والرومانسي، في إطار حرصه المستمر على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مختلفة تناسب مختلف الأذواق.

ومن المتوقع أن تحظى أغنية «كدا كدا» باهتمام واسع فور طرحها، خاصة مع الظهور الغنائي الأول لجودي أحمد سعد، في تعاون استثنائي يجمعها بوالدها للمرة الأولى

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