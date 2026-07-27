أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بمناسبة فوزه بجائزة النيل في الفنون، أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية في المجال الثقافي مؤكدا أن هذا التكريم يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرة إبداعية ووطنية أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

وأوضح أبو العينين أن فاروق حسني يُعد أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري، وصاحب إسهامات كبيرة في تطوير البنية الثقافية المصرية، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الفنية، وهو ما جعل اسمه حاضرًا بقوة في المشهد الثقافي على مدار عقود.

منح جائزة النيل لفاروق حسني

وأضاف أن منح جائزة النيل لفاروق حسني يعكس حرص الدولة المصرية على تكريم رموزها الوطنية الذين قدموا إسهامات استثنائية في خدمة الثقافة والفنون، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة عطائه، بما يليق بمكانته وقيمته الفنية والثقافية الكبيرة.

وفاز الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون، أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية في المجال الثقافي، وذلك بعد حصوله على أغلبية كبيرة من أصوات أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماع التصويت على جوائز الدولة لعام 2026، الذي عُقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.



جاء فوز فاروق حسني تتويجًا لمسيرة إبداعية وثقافية امتدت لعقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، كما لعب دورًا بارزًا في تطوير البنية الثقافية في مصر خلال فترة توليه وزارة الثقافة، حيث شهدت تلك المرحلة تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية والمتحفية الكبرى، إلى جانب دعمه للحركة الفنية وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية.



وشهدت عملية التصويت منافسة بين فاروق حسني والدكتور محمد شاكر، قبل أن يحسم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة النتيجة لصالح فاروق حسني، الذي حصد أغلبية الأصوات، ليضيف جائزة النيل إلى سجل حافل بالإنجازات الفنية والثقافية، باعتبارها أرفع تكريم تمنحه الدولة المصرية للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.