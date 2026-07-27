تامر أمين : الزمالك خد رخصة المشاركة في أبطال أفريقيا هل هيعرف يسوق؟

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه قام بتهنئة نادي الزمالك على الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا العام المقبل .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" هل الزمالك بعد لما خد الرخصة هيعرف يسوق وعلى مجلس إدارة الزمالك أن يعلم إنه عمل إنجاز بأخذ رخصة المشاركة في أبطال أفريقيا ولازم ينافس على البطولة ويكسبها ".

وأكمل تامر أمين :" لازم يكون فيه خطة عمل داخل نادي الزمالك للعمل في والإعداد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا ونادي الزمالك لم يبدأ فترة الإعداد حتى الآن والأهلي وبيراميدز بدأوا فترة الإعداد ".

وتابع تامر أمين :" إحنا مسمعناش حاجة عن فترة إعداد ومعسكر إعداد للموسم الجديد "، مضيفا:" طب بالنسبة لقوام النادي من اللاعبين هيبقى عامل إزاي ".

وأكمل تامر امين :" بقول لمجلس إدارة الزمالك اوعى تفتكر عن المشوار انتهى بالحصول على رخصة المشاركة في أبطال أفريقيا وجمهور الزمالك مش هقبل عدم المنافسة على الدوري ودوري الأبطال ".