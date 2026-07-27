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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: قرار تعاقد الزمالك مع رازوفيتش في يد المجلس حاليا

رازوفيتش
رازوفيتش
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات جديدة في نادي الزمالك بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قرار التعاقد مع رازوفيتش بيد المجلس حاليا سواء باعتماد الأمر أو صرف النظر عنه”.

كانت  قناة الكأس القطرية، قد كشفت عن إنهاء إدارة نادي الزمالك  تفاصيل الاتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأكدت  أن المدير الفني الصربي قام بالتوقيع إلكترونيًا على العقود المبدئية، في انتظار وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإتمام الإجراءات الرسمية، وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه للإعلام والجماهير.

أحمد حسن رازوفيتش نادي الزمالك

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