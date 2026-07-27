إعلامي: قرار تعاقد الزمالك مع رازوفيتش في يد المجلس حاليا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات جديدة في نادي الزمالك بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قرار التعاقد مع رازوفيتش بيد المجلس حاليا سواء باعتماد الأمر أو صرف النظر عنه”.

كانت قناة الكأس القطرية، قد كشفت عن إنهاء إدارة نادي الزمالك تفاصيل الاتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأكدت أن المدير الفني الصربي قام بالتوقيع إلكترونيًا على العقود المبدئية، في انتظار وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإتمام الإجراءات الرسمية، وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه للإعلام والجماهير.