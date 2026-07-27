من بطل العالم إلى المركز 109.. ماذا حدث للامين يامال؟

قبل تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 كانت الأنظار تتجه إلى لامين يامال باعتباره أحد أبرز المرشحين لخطف الأضواء في البطولة إلا أن الموهبة الشابة أنهت المونديال بصورة مختلفة بعدما اكتفت بالمساهمة في التتويج الجماعي دون أن تترك الأثر الفردي المنتظر.

يامال خارج قائمة الأكثر تأثيرا

وكشف موقع "Foot Mercato" الفرنسي عن مفاجأة لافتة، بعدما جاء لامين يامال في المركز الـ109 ضمن تصنيف أكثر اللاعبين تأثيرا وحسما في كأس العالم 2026 وفقا لمساهماتهم التهديفية بين التسجيل وصناعة الأهداف.

واكتفى جناح برشلونة بإحراز هدف واحد فقط خلال ثماني مباريات خاضها مع المنتخب الإسباني وهو الهدف الذي سجله في شباك السعودية خلال الجولة الثانية من دور المجموعات قبل أن يغيب عن التسجيل أو الصناعة في بقية مشوار "لا روخا" نحو التتويج باللقب.

أرقام لا تعكس التوقعات

ورغم احتفاظ يامال بمكانه الأساسي في تشكيلة المدرب الإسباني طوال البطولة فإن أرقامه الهجومية جاءت أقل بكثير من التوقعات التي أحاطت به قبل انطلاق المونديال خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع برشلونة في الموسم الماضي.

ولم يكن اللاعب صاحب الـ19 عاما من بين الأسماء الأكثر حسما في البطولة حيث سبقه 108 لاعبين في التصنيف في مؤشر يعكس محدودية تأثيره الهجومي مقارنة بعدد كبير من نجوم المنتخبات المشاركة.

نجوم عرب يتفوقون على يامال

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا عددا من نجوم المنتخبات العربية، يتقدمهم المغربي إبراهيم دياز يليه أشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري بعدما لعب الثلاثي دورا بارزا في مشوار منتخب المغرب.

كما تفوق على يامال كل من الجزائري رياض محرز والمصري مصطفى زيكو والمغربي سفيان رحيمي، إلى جانب ثنائي منتخب مصر محمد صلاح وإمام عاشور فضلا عن المغربي عز الدين أوناحي والأردني موسى التعمري والجزائري حسام عوار والمصري محمود حسن تريزيجيه والتونسي حنبعل المجبري.

مبابي في الصدارة

وعلى صعيد التصنيف العام، تصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا في كأس العالم 2026، بعدما قدم بطولة استثنائية على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني والفرنسي عثمان ديمبيلي ثالثًا.

تحدٍ جديد أمام موهبة إسبانيا

ورغم أن لامين يامال خرج من كأس العالم متوجا بأغلى ألقاب كرة القدم، فإن أرقامه الفردية أثارت الكثير من علامات الاستفهام لتفتح الباب أمام تحدٍ جديد أمام نجم برشلونة الشاب الذي سيكون مطالبًا بتحويل موهبته الكبيرة إلى أرقام حاسمة في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.