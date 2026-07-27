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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حرارة الصيف تكشف عيوبًا محققة في هذه السيارات

عيوب السيارات في الصيف
عيوب السيارات في الصيف
عزة عاطف

مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال موسم الصيف الحالي، واجهت شركات سيارات عالمية أزمات جودة وعيوبًا ميكانيكية وتقنية كشفتها الظروف المناخية القاسية. 

ولم يقتصر تأثير الحرارة المرتفعة على كفاءة المحركات العادية، بل طال أجزاءً دقيقة تراوحت بين العوازل المطاطية والمكونات الإلكترونية ونظم التبريد، مما أجبر المصنعين على إطلاق برامج خدمة واستدعاءات طارئة لحماية السلامة العامة.

أزمة العوازل المذابة في كاديلاك أوبتيك الكهربائية

تسببت أشعة الشمس المباشرة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة في انفصال وذوبان المادة اللاصقة لـ "شريط الفوم العازل" الممتد بين الزجاج الأمامي ولوحة القيادة داخل سيارة كاديلاك أوبتيك الكهربائية. 

وأدى هذا الخلل إلى تحرك الشريط من موقعه المخصص وتشويه المظهر الداخلي للمقصورة، مما دفع شركة جنرال موتورز لإطلاق برنامج خاص برضا العملاء رقم N252534680 يهدف لإزالة العوازل التالفة وتنظيف آثار الغراء وإعادة تركيب قطع جديدة مجانًا لدى المراكز المعتمدة حتى تاريخ 31 أغسطس 2028.

ارتفاع حرارة وحدة التحكم في هيونداي إلانترا هجين

أظهرت موجة الحر الشديدة تراجع أداء وحدة التحكم بالطاقة HPCU المسؤولة عن تزويد المنظومة الهجينة بالكهرباء تحت الأحمال العالية في طراز هيونداي إلانترا هجين. 

ويتسبب هذا الارتفاع المفرط في درجات الحرارة في دخول السيارة في وضعية تقليل القوة تلقائيًا لحماية الأجزاء الداخلية، مع وجود خطورة حدوث ماس كهربائي في حالات نادرة. 

وتجاوبت هيونداي مع هذه المشكلة بإصدار استدعاء رسمي يشمل نحو 54000 سيارة لتحديث البرمجيات الخاصة بتبريد وحدة التحكم.

خطورة بادئ الحركة في طرازات بي إم دبليو وتويوتا جي آر سوبرا

شهدت عدة طرازات مشتركة بين بي إم دبليو وتويوتا مثل جي آر سوبرا تأثر بادئ الحركة (الستارتر) بطفح حراري وتآكل داخلي ناتج عن التشغيل في بيئات قاسية الارتفاع في درجات الحرارة. 

ويتسبب هذا التآكل الحراري في احتمالية حدوث ماس كهربائي قد ينتهي بنشوب حريق داخل حيز المحرك حتى أثناء توقف السيارة عن العمل. وتتابع الشركات هذه الأزمة عبر حملات استدعاء مجانية تهدف لتغيير بادئ الحركة الميكانيكي بالكامل بأجزاء أكثر مقاومة للحرارة.

خطوات وقائية وعملية لمواجهة التأثيرات الحرارية على السيارات

تتطلب حماية أجزاء المركبة الحساسة اتخاذ تدابير الوقاية الصيفية لمنع تفاقم هذه الأزمات الجسيمة، حيث تتصدر وحدات التحكم الإلكترونية ECU وبطاريات الدفع الكهربائي قائمة المكونات الأكثر تأثرًا بالحرارة الزائدة. 

ويُعد استخدام المظلات الواقية للزجاج خطوة أساسية لتقليل الحرارة الداخلية وحماية عوازل لوحة القيادة من التلف. كما ينبغي فحص ضغط الهواء داخل الإطارات دوريًا ومراقبة مستويات سائل التبريد بانتظام لضمان حماية المنظومة الميكانيكية وتفادي الأعطال المفاجئة على الطرق.

عيوب السيارات في الصيف استدعاء كاديلاك أوبتيك هيونداي إلنترا صيانة السيارات أسباب استدعاء السيارات

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