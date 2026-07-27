موجة الحر تفضح عيبًا جديدًا في كاديلاك أوبتيك

تسببت موجات الحرارة الشديدة التي شهدتها عدة مناطق عالميًا خلال صيف عام 2026 الحالي في تسليط الضوء على خلل جودة مصنعي طال سيارة كاديلاك أوبتيك الكهربائية بالكامل.

وأطلقت شركة جنرال موتورز برنامجًا خاصًا لتدارك مشكلة انفصال شريط الفوم العازل الممتد بين الزجاج الأمامي ولوحة القيادة، والذي يتأثر دراماتيكيًا بالارتفاع الفائق في درجات الحرارة ليزيح العازل من موضعه المخصص.

تفاصيل الخلل الهيكلي وتأثير درجات الحرارة

يتلخص العيب المكتشف في ضعف المادة اللاصقة المخصصة لتثبيت شريط الفوم الفاصل بين الزجاج الأمامي والمقصورة الداخلية، والمصمم أساسًا لمنع الاحتكاك وامتصاص الضوضاء والاهتزازات.

ومع تعرض السيارة لأشعّة الشمس المباشرة والحرارة العالية، تبدأ الطبقة اللاصقة بالتفكك والانفصال، مما يؤدي إلى خروج الشريط العازل من مكانه وظهوره بشكل غير متناسق داخل المقصورة، مع ترك آثار صمغية على لوحة القيادة.

آلية الإصلاح المعتمدة داخل مراكز الخدمة

أرسلت جنرال موتورز تعليمات رسمية لموزعيها المعتمدين تحت برنامج رضا العملاء رقم (N252534680)، تفصل خطوات التعامل مع السيارات المتأثرة من موديلي 2025 و2026.

وتتضمن عملية الصيانة فحص الشريط، وفي حال ثبوت التلف يتم إزالة الجزء الممتد من لوحة القيادة والشريط التالف، وتنظيف بقايا الغراء والأتربة باستخدام الكحول الإيزوبروبيلي، ثم تركيب شريط فوم جديد والضغط عليه بكرة تدليك مخصصة لتفعيل المادة اللاصقة وضمان ثباتها المستقبلي.

المدة الزمنية وشرط الفنيين المعتمدين

تستغرق عملية الفحص الشامل للسيارات غير المتأثرة نحو 6 دقائق فقط (0.1 ساعة)، بينما يتطلب استبدال العازل بالكامل زهاء ساعة و24 دقيقة (1.4 ساعة).

وأكدت الشركة تقديم هذه الخدمة مجانًا لجميع المالكين حتى تاريخ 31 أغسطس 2028. واشترطت جنرال موتورز إجراء الصيانة حصريًا لدى وكلاء السيارات الكهربائية المعتمدين وعلى يد فنيين مدربين تقنيًا على التعامل مع المنصات المكهربة لضمان سلامة الأجزاء الإلكترونية المجاورة.

تأتي هذه الحملة في وقت تحقق فيه أوبتيك نجاحًا تجاريًا ملحوظًا؛ حيث تصدرت مبيعات كاديلاك من السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2026 متفوقة على شقيقتها الكبرى ليريك.

وتبدأ أسعار هذه السيارة الفاخرة المدمجة من 50900 دولار أمريكي، وتصل إلى نحو 89000 دولار أمريكي لفئة الأداء العالي Optiq-V المجهزة بكامل التجهيزات الاختيارية.