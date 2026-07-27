الرئيس السيسي يوجه بعرض إنجازات رقمنة تراث ماسبيرو أمام الرأي العام

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بمدينة العلمين الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا التراث الإعلامي والثقافي الكبير وإتاحته للأجيال القادمة بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروع يستهدف حماية أحد أهم الأصول الثقافية للدولة المصرية، من خلال تحويل المحتوى التراثي والإعلامي والفني للإذاعة والتليفزيون إلى وسائط رقمية حديثة، بالتعاون مع الجهات المعنية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ووجه الرئيس السيسي بعرض حجم الإنجاز الذي تحقق في المشروع أمام المواطنين، بما يوضح الجهود المبذولة في توثيق وحماية التراث المصري داخل مكتبة التليفزيون المصري، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير الإعلام المصري وتعظيم دوره.