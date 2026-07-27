الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع على مستوى العالم وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

تبادل الرؤى حول آليات تطوير الإعلام

ووجه الرئيس بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حول آليات تطوير الإعلام، مع الاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة لضمان تقديم رسالة إعلامية مهنية وفعالة.

وأشار إلى أن تطوير الإعلام لا يقتصر على تحديث التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا الحفاظ على التراث الإعلامي المصري، وتوسيع المحتوى، وتعظيم الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة لخدمة المواطنين والحفاظ على ذاكرة الوطن.