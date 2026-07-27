نائب: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لمنظومة تعليمية تواكب المستقبل

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، تعكس رؤية الدولة الواضحة بأن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء الإنسان المصري، ويعد المدخل الحقيقي لإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على قيادة المستقبل.

وأضاف المندوه، أن استمرار تطوير المنظومة التعليمية يعكس حرص القيادة السياسية على بناء نظام تعليمي حديث يواكب التطورات العالمية، ويرتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية والرقمية، وتستطيع المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث المناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل العملية التعليمية، إلى جانب تطوير المدارس والجامعات ورفع كفاءة البنية التحتية، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية داخل قطاع التعليم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة هذا المسار وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية.

وأوضح النائب، أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأكثر استدامة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدرات الشباب، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن مواصلة إصلاح التعليم تمثل ضمانة حقيقية لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع والمنافسة، وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للدولة المصرية.