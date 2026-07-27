رد مفاجئ من مواطن بأورام الإسماعيلية لوزير الصحة عن سؤاله قيام أحد بطلب أموال منه

أجرى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار لقاءً ودياً مع أحد مرضي الأورام من المتددين علي معهد اورام الإسماعيلية التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية .

ووجه الوزير سؤلا للمريض قائلاً : إيه رأيك في الخدمات لمُقدمة داخل المعهد وهل تأخرت الخدمة الطبية التي تحصل عليها ؟ .

ورد المواطن علي الوزير قائلاً أنا من أبناء محافظة الشرقية وحضرت إلي المعهد منذ 10 أيام تقريباً وتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تمهيدا للحصول علي أولي جلسات العلاج الكيماوي .

ليقاطع الوزير قائلا : «في أي حد طلب منك فلوس علشان الخدمة الطبية اللي بتحصل عليها ، او أي مبالغ أخري ».

ورد المواطن قائلاً : لا والله لم يحدث إطلاقاً وتتم المعامل بشكل لائق دون أي تجاوز وبمعاملة حسنة للغاية .

وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويشيد بجودة الخدمات وسرعة حصول المرضى على البروتوكولات العلاجية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيدين بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءة الخطط العلاجية المقدمة للمرضى.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية للوزير لمتابعة المنظومة الصحية والإنشاءات الجديدة وتذليل أي تحديات تواجه انتظام العمل.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية حول الهيكل التطويري للمنشأة المكون من ستة مبانٍ تضم المبنى الرئيسي (أرضي وخمسة طوابق تشمل الطوارئ والاستقبال وجرعات الكيماوي والأقسام الداخلية والعناية المركزة والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والإشعاعي) ومباني الأشعة والمعامل وعيادات الكيماوي والعيادات الخارجية والتعقيم المركزي والمغسلة والنفايات الطبية، وذلك بتكلفة إجمالية 797 مليون جنيه وطاقة استيعابية 154 سريراً.

تفقد الوزير غرف الاستقبال والإنعاش والكشف والعلاج وغرف الإقامة والإفاقة، حيث يقدم المستشفى العلاج الكيماوي بنسبة 60% ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل و40% على نفقة الدولة. وحرص على التحدث مع المرضى في أماكن الانتظار وغرف تلقي العلاج للتأكد من حصولهم على خدماتهم وجرعاتهم في مواعيدها المحددة دون تأخير، موجهاً بضرورة حصول كل مريض على جرعته العلاجية لحين استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية والتجهيزات، وتفقد كبسولات العمليات الجراحية الأربع المجهزة وفق أحدث المقاييس العالمية ومنها كبسولة محلية الصنع، موجهاً بالتوسع في التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات العالمية، كما تفقد مبنى العلاج الإشعاعي الذي يضم جهاز المعجل الخطي وغرفة البراكي ثيرابي، وشدد على سرعة الانتهاء من تطوير سكن الأطباء، وتحدث مع الأطباء وفرق التمريض للتأكد من توفير بيئة عمل جاذبة.