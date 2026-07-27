الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، توزيع 505 أجهزة أشعة لدعم أقسام الأشعة في المستشفيات والمنشآت الصحية بمختلف المحافظات خلال خلال العام المالي الماضي، شملت أجهزة الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية وأجهزة أشعة العمليات (C-Arm) والأجهزة الرقمية (DR) وأجهزة القسطرة القلبية والماموجرام والسونار.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة المنيا جاءت في صدارة المحافظات المستفيدة بعدد 126 جهازًا، تلتها القاهرة بـ65 جهازًا ثم الجيزة بـ46 ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ، أن وحدات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي المتنقلة قدمت خدماتها لـ13 مستشفى تابعة للوزارة، دعمًا لاستمرارية العمل في المنشآت التي خضعت أجهزتها للصيانة أو احتاجت إلى دعم تشغيلي، حيث أجرت 14 ألفًا و450 فحصًا تشخيصيًا للمرضى في مستشفيات رأس غارب التخصصي و15 مايو والغردقة العام وبني سويف التخصصي ودسوق العام والشيخ زويد المركزي والشيخ زايد آل نهيان ومعهد ناصر وبدر الجامعي والشروق المركزي وسمالوط التخصصي والمنزلة العام.

وأضاف أن المشروع القومي للأشعة عن بُعد أصدر 121 ألفًا و820 تقريرًا تشخيصيًا، مما أتاح الاستشارات التخصصية وسرعة إنجاز التقارير خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما نفذت الإدارة العامة للأشعة أعمال مرور على أقسام الأشعة في 102 مستشفى ومركز أشعة لمتابعة الجاهزية الفنية ورصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، إلى أن الوزارة أصدرت عقود صيانة لعدد كبير من أجهزة الأشعة والتجهيزات الطبية، شملت 467 جهاز أشعة عادية ثابتة و255 جهاز أشعة متنقلا و115 جهاز أشعة مقطعية (ثابتة ومتنقلة) و109 أجهزة أشعة عمليات (C-Arm) و19 جهاز أشعة رقمية (DR) و14 جهاز قسطرة قلبية و12 جهاز رنين مغناطيسي و9 أجهزة ماموجرام، بالإضافة إلى أجهزة أخرى متخصصة، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بالوقاية من الإشعاع، أوضح الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة أن المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة أجرى 2,009 معاينات ميدانية للمنشآت الطبية المتقدمة للحصول على تراخيص جديدة أو تجديدها، وانتهى من أعمال اللجان الفنية لترخيص 936 منشأة طبية، منها 810 منشآت تستخدم أجهزة الأشعة المؤينة و126 منشأة تستخدم أجهزة الأشعة غير المؤينة، إلى جانب قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية لـ21 ألفًا و507 من الأطباء والفنيين والعاملين، ودراسة 865 ملفًا للتراخيص المكانية.

وأكد فوزي استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بأقسام الأشعة، حيث نظمت الإدارة العامة للأشعة 23 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 339 متدربًا من الأطباء وفنيي الأشعة، غطت موضوعات الموجات فوق الصوتية المتقدمة والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي للقلب والموجات فوق الصوتية للعضلات والعظام والممارسة الآمنة لحقن الصبغات وإدارة مضاعفاتها وإدارة الجودة والمستوى المتقدم للأشعة المقطعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأشعة وبرامج الوقاية من الإشعاع للأطباء غير المتخصصين.