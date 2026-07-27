طريقة عمل بسبوسة زي الجاهزة

إذا كنت تبحثين عن وصفة بسبوسة ناجحة، فهذه الطريقة تمنحكِ بسبوسة هشة من الداخل، ذهبية من الخارج، مع طعم شرقي غني.

المكونات

كوبان سميد ناعم.

كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمن مذاب أو زبدة مذابة.

ملعقة كبيرة جوز هند (اختياري).

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

لوز أو فستق للتزيين.

للشربات

كوبان سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ماء ورد أو ماء زهر (اختياري).

طريقة التحضير

1. حضري الشربات أولًا بغلي السكر مع الماء لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه يبرد تمامًا.

2. اخلطي السميد مع السكر والبيكنج باودر ورشة الملح وجوز الهند.

3. أضيفي السمن المذاب وقلبي حتى يتشرب السميد الدهون.

4. أضيفي الزبادي والفانيليا وامزجي برفق حتى تتجانس المكونات دون مبالغة في التقليب.

5. اتركي الخليط يرتاح من 10 إلى 15 دقيقة.

6. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن، وسوي السطح وزيني باللوز أو الفستق.

7. اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

8. فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد واتركيها حتى تمتصه تمامًا قبل التقطيع.

أسرار نجاح البسبوسة

لا تكثري من تقليب الخليط حتى لا تصبح البسبوسة قاسية.

اتركي الخليط يرتاح قبل الخبز ليمنح السميد فرصة لامتصاص السوائل.

احرصي على أن يكون الشربات باردًا والبسبوسة ساخنة عند السقي للحصول على قوام طري ومتماسك.

استخدمي السميد الناعم للحصول على أفضل نتيجة.