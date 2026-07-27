ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار بعد توقف الهجمات ما بين أمريكا وإيران؟

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين، مع توقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط ، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط ، وخفف بعض المخاوف بشأن التضخم.

يأتي ذلك، بينما ينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 4087.79 دولارًا للأونصة .

وذكرت وكالة رويترز ، أن العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 4089.90 دولارًا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يُعد الذهب اليوم مستفيداً واضحاً من حركة الأسعار المزدوجة في النفط والدولار الأمريكي".

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل المعادن المقومة بالدولار الأمريكي في متناول حاملي العملات الأخرى.

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أمس الأحد، أن إيران ستوقف هجماتها وأنها تراقب التحركات من قبل الولايات المتحدة .

وأوقفت الولايات المتحدة، حملتها الجوية مؤقتاً بعد أن أبلغ مستشارو الرئيس دونالد ترامب، الرئيسَ بنفاد أهدافهم، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن استنزاف الترسانة الأمريكية.

وينصب التركيز أيضاً على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو، حيث يتوقع المراقبون في السوق على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.7% إلى 59.16 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1612.04 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1263.73 دولارًا.