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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل اعتمد وزير التعليم حركة تغييرات جديدة لمديري و وكلاء المديريات؟|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بإعتماد حركة تغييرات جديدة لمديري و وكلاء مديريات التربية والتعليم 

ومن جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعتماد حركة تغييرات جديدة لمديري و وكلاء مديريات التربية والتعليم 

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي منذ قليل : هذا الكلام المتداول على الفيسبوك عاري  تماما عن الصحة

نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلى جانب آخر ، يعلن موقع صدى البلد عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس  ، للحصول على النتيجة فور اعتمادها خلال ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم لحسمه بتاريخ أو يوم محدد 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يكون قبل نهاية الأسبوع الجاري ، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة واعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

وتخطط وزارة التربية والتعليم لأن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل نهاية يوليو الجاري  .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم حركة تغييرات مديريات التربية والتعليم

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