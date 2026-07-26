قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يلتقي برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ويطرح مجالات العمل المشترك
وزير الكهرباء يطرح فرص الاستثمار وتوطين الصناعة على سفراء مصر الجدد
الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026
البترول تفتح صفحة جديدة للإنتاج.. قفزة في الزيت الخام وانتعاشة بالتكرير وبئر غاز جديد
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا المدمر إلى 5546 قتيلا وأكثر من 16 ألف مصابًا
بيريز يهدد بإنهاء مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد.. ما القصة؟
شراكتنا استراتيجية .. الإمارات وبريطانيا تبحثان توسيع آفاق التعاون
باريس يشترط مبلغ ضخم للتخلي عن نجمه لصالح ليفربول
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. رد حاسم من التعليم
أول فريق أفريقي يشارك ... برشلونه يستعد لمواجهة الاهلي في كأس خوان جامبر
نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 26 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع استمرار ثبات السعر في عدد من البنوك الكبرى، مقابل تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض البنوك الخاصة، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي CIB، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس، بينما حافظ البنك الأهلي المصري على مستوياته دون تغيير عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، وهو ما جعل أسعار العملة الأمريكية تتصدر اهتمامات المتابعين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الصرف.

كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في البنوك المصرية؟

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، وذلك بالتزامن مع متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف بشكل يومي، خاصة مع استمرار التغيرات المحدودة التي تشهدها بعض البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك الحكومية.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وأظهرت التحديثات الأخيرة ثبات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد، في حين سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى بفروق طفيفة، الأمر الذي يعكس اختلافات محدودة في سياسات التسعير بين البنوك دون حدوث تغيرات كبيرة في الاتجاه العام للسوق.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB 51.26 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك فيصل 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف المتحد 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

ما أسباب تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

يرى الخبراء أن قيمة الدولار الأمريكي تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحكم في حركة العملة عالميًا، ويأتي في مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الطلب على الدولار واتجاهاته في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما يلعب الميزان التجاري، وحجم الطلب على العملة الأمريكية، إضافة إلى التطورات والأحداث السياسية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما يفسر استمرار المتابعة اليومية لتحركات أسعار الصرف داخل البنوك المصرية.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك؟

أظهرت التحديثات المعلنة أن أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026 سُجل في كل من بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ 51.38 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في غالبية البنوك الأخرى عند مستويات متقاربة، مع فروق محدودة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر.

سعر الدولار اليوم

ويواصل سعر الدولار استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين، بوصفه أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في حركة الأسواق والأنشطة التجارية، لذلك تحظى تحديثات أسعار الصرف اليومية بمتابعة مستمرة، خاصة مع اختلاف الأسعار بصورة طفيفة بين البنوك وفقًا لسياسات العرض والطلب.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار الأحد 26 يوليو 2026 سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك فيصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أسعار الدولار في البنوك المصرية أسعار العملات اليوم سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه آخر تحديث لسعر الدولار أسعار الدولار الآن سعر الدولار في البنوك اليوم تحديث أسعار الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد