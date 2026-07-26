سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع استمرار ثبات السعر في عدد من البنوك الكبرى، مقابل تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض البنوك الخاصة، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي CIB، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس، بينما حافظ البنك الأهلي المصري على مستوياته دون تغيير عند 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، وهو ما جعل أسعار العملة الأمريكية تتصدر اهتمامات المتابعين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الصرف.

كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في البنوك المصرية؟

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، وذلك بالتزامن مع متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف بشكل يومي، خاصة مع استمرار التغيرات المحدودة التي تشهدها بعض البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك الحكومية.

واقرأ أيضًا:

وأظهرت التحديثات الأخيرة ثبات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد، في حين سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى بفروق طفيفة، الأمر الذي يعكس اختلافات محدودة في سياسات التسعير بين البنوك دون حدوث تغيرات كبيرة في الاتجاه العام للسوق.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB 51.26 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك فيصل 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف المتحد 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

ما أسباب تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

يرى الخبراء أن قيمة الدولار الأمريكي تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحكم في حركة العملة عالميًا، ويأتي في مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الطلب على الدولار واتجاهاته في الأسواق.

كما يلعب الميزان التجاري، وحجم الطلب على العملة الأمريكية، إضافة إلى التطورات والأحداث السياسية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما يفسر استمرار المتابعة اليومية لتحركات أسعار الصرف داخل البنوك المصرية.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك؟

أظهرت التحديثات المعلنة أن أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026 سُجل في كل من بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ 51.38 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في غالبية البنوك الأخرى عند مستويات متقاربة، مع فروق محدودة لا تتجاوز بضعة قروش بين بنك وآخر.

ويواصل سعر الدولار استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين، بوصفه أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في حركة الأسواق والأنشطة التجارية، لذلك تحظى تحديثات أسعار الصرف اليومية بمتابعة مستمرة، خاصة مع اختلاف الأسعار بصورة طفيفة بين البنوك وفقًا لسياسات العرض والطلب.