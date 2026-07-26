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موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
عبد الفتاح تركي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، وموعد تغيير الساعة رسميًا، بالتزامن مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي وترقب المواطنين، خاصة محبي الأجواء الشتوية، لعودة العمل بالنظام الشتوي. ووفقًا للقانون المنظم لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، لتعود البلاد إلى التوقيت الشتوي رسميًا في الموعد المحدد كل عام.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2026، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف، ورغبة الكثيرين في معرفة موعد تغيير الساعة والاستعداد للعمل بالنظام الشتوي.

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التوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مع انتهاء فصل الصيف، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع فجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، لتصبح الساعة 12 منتصف الليل بدلًا من الساعة 1 صباحًا، إيذانًا ببدء العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر

ينص القانون رقم 34 لسنة 2023 على أن العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ عقب انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

وكانت مصر قد بدأت تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لأحكام القانون المنظم للعمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي.

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كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند بدء تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو الإجراء الذي يعيد التوقيت الرسمي إلى النظام الشتوي بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، ويُطبق هذا التغيير في الموعد المحدد وفقًا للقانون، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من الجهات المختلفة سوى ضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية التي لا تُحدّث الوقت تلقائيًا.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي؟

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار لأطول فترة ممكنة، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد خلال أشهر الصيف.

ومع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، يعود العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة لمدة ساعة كاملة، بما يتوافق مع النظام الزمني المعتمد خلال فصل الشتاء.

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لماذا اختارت الدولة يوم الجمعة لتغيير الساعة؟

حرصت الدولة على أن يتم تطبيق تغيير التوقيت، سواء عند بدء التوقيت الصيفي أو عند العودة إلى التوقيت الشتوي، يوم الجمعة، باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم الجهات والمؤسسات، وهو ما يساعد على تقليل أي تأثير محتمل على سير العمل والخدمات، كما يمنح المواطنين فرصة كافية للتكيف مع تغيير الساعة قبل بداية أسبوع العمل.

ما أهمية معرفة موعد تغيير الساعة في مصر؟

تمثل معرفة موعد تغيير الساعة أهمية كبيرة للمواطنين، سواء لتنظيم مواعيد العمل والدراسة أو لضبط الأجهزة الإلكترونية والساعات اليدوية التي لا تُحدث التوقيت تلقائيًا، كما يحرص كثيرون على متابعة موعد بدء التوقيت الشتوي لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية بعد تنفيذ تغيير الساعة رسميًا.

التوقيت الشتوي

ويظل موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا مع اقتراب نهاية موسم الصيف، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة موعد تأخير الساعة وآلية تطبيق النظام الجديد وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023.

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