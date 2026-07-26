كلب يعقر 6 أشخاص في قرية بالمنوفية

شهدت قرية بمحافظة المنوفية اليوم حالة من الذعر والهلع بعد عقر كلب ضال لـ 6 اشخاص بإحدى قرى مركز شبين الكوم، وتم نقلهم للمستشفى تلقي المصل اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية اخطاراً يفيد بعقر كلب ضال لـ 6 اشخاص داخل قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحميات للحصول على مصل مضاد للعقر.

تم ابلاغ الطب البيطري للتعامل مع الكلب وتحصين جميع الكلاب الضالة في شوارع القرية، ونزول لجان لتوعية المواطنين كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف مرة أخرى.