قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الامتحانات، والأستاذ جودة حسين، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

ومن المقرر الإعلان عن نسب النجاح، وأسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل. 

مؤتمر صحفي لإعلان نتجية الثانوية الأزهرية

يعقد الأزهر الشريف، مؤتمر صحفي اليوم الأحد لـ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي الحالي 2025-2026 على أن يتم إتاحتها مباشرة على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد انتهاء المؤتمر.

نتيجة الثانوية الازهرية 

ومن المقرَّر أن يتناول المؤتمر الصحفي إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، وأبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، والجهود التي بُذلت لتيسير الامتحانات على أبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

أبناء الأزهر المتفوقين

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم.

واشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

وقال الإمام الأكبر، إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

كما وجَّه تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

من جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصالات فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن فرحتهم بالتفوق وحدها لم تكن هي الأجمل، بل تضاعفت باتصال فضيلته، قائلين: "لقد شعرنا أن سنوات الاجتهاد والتعب تُوِّجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة، وأن تهنئة فضيلته تمثل أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية، ووسامًا سنظل نعتز به طوال حياتنا".

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني نتجية الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حسن مصطفي

حسن مصطفى ينضم للجهاز الفني لفريق شباب الأهلي مواليد 2007

بيراميدز

بيراميدز يرفع وتيرة الاستعداد في معسكر تركيا قبل مواجهة بيرسبوليس الودية

تونس والمغرب

ناشئات تونس يهزمن المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

بالصور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد