ناشئات تونس يهزمن المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

حقق منتخب تونس للناشئات فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بثلاثة أشواط دون رد، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، المقامة على صالة نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للعبة.

والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد مديراً للبطولة.

وفرض المنتخب التونسي سيطرته على مجريات اللقاء، ليحسم المباراة بثلاثة أشواط متتالية، جاءت نتائجها كالتالي:

* الشوط الأول: 25-14

* الشوط الثاني: 25-21

* الشوط الثالث: 25-19

وعزز منتخب تونس بهذا الفوز نتائجه المميزة في البطولة، بعدما سبق له تحقيق أربعة انتصارات متتالية على منتخبات السنغال والجزائر والكاميرون والمغرب بنتيجة 3-0، فيما كانت خسارته الوحيدة أمام منتخب مصر بالنتيجة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب المغرب عند انتصار واحد حققه على السنغال بنتيجة 3-2، بينما تلقى ثلاث هزائم أمام كل من مصر والجزائر وتونس بنتيجة 3-0