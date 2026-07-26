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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله جمعة: لافيينا بوابتي للعودة إلى منتخب مصر.. وهدفنا الصعود للممتاز

عبدالله جمعه
عبدالله جمعه
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد عبد الله جمعة، لاعب فريق لافيينا، ثقته في قدرة فريقه على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، معربًا عن أمله في قيادة النادي إلى الصعود للدوري المصري الممتاز، والعودة من خلاله إلى صفوف منتخب مصر.

وقال جمعة، عبر الصفحة الرسمية لنادي لافيينا: "بإذن الله، سيكون هذا الموسم هو موسم صعود لافيينا إلى الدوري الممتاز، وأتمنى أن أواصل المشوار مع الفريق في الموسم المقبل، وأن يكون النادي بوابتي للعودة مجددًا إلى صفوف منتخب مصر."

ويأتي تصريح عبد الله جمعة بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف لافيينا، حيث وقع على عقد يمتد لمدة موسمين، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل لافيينا في الاستفادة من خبرات عبد الله جمعة، الذي يمتلك مسيرة طويلة في الدوري المصري، من أجل دعم الفريق وتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

عبد الله جمعة لافيينا للدوري المصري منتخب مصر الدوري الممتاز

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