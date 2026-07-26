موعد معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لخوض المرحلة المقبلة، حيث يدخل معسكرًا مغلقًا خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار التحضير لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويُعد هذا المعسكر الأول للفراعنة عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت تحقيق المنتخب المصري إنجازًا غير مسبوق بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة بعد خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة حظيت بإشادة كبيرة بالمستوى الذي قدمه المنتخب.

بداية قوية في مشوار التصفيات

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، حيث يلتقي منتخب أنجولا في الجولة الأولى، قبل مواجهة منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية، ويأمل الجهاز الفني في تحقيق العلامة الكاملة من أول مباراتين لتعزيز فرص التأهل المبكر إلى النهائيات.

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات

جاءت مواعيد مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 على النحو التالي:

* الجولتان الأولى والثانية: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

* الجولتان الثالثة والرابعة: أمام منتخب مالاوي، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

* الجولتان الخامسة والسادسة: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

أمم أفريقيا 2027 بنظام استثنائي

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم 19 يونيو، على أن تُختتم بالمباراة النهائية في 17 يوليو من العام نفسه، وسط حدث تاريخي يتمثل في استضافة ثلاث دول للبطولة لأول مرة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويسعى منتخب مصر إلى حجز بطاقة التأهل مبكرًا، ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة، مستفيدًا من الاستقرار الفني بقيادة حسام حسن والطموحات الكبيرة لإعادة الفراعنة إلى منصات التتويج القارية بعد سنوات من الغياب