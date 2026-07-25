قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوسي تكشف سر فقدان وزنها.. وتنتظر العودة للتمثيل بدور مختلف
ترامب : نتنياهو سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة
جورج وسوف يلتقي جمهوره الليلة بمهرجان جرش.. أمسية استثنائية في الأردن
الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في ينبع
حفلات مهرجان جرش 2026.. نجوم العرب يشعلون أمسيات الدورة الـ40
أزمة تنظيمية تؤخر انطلاق إعداد الزمالك للموسم الجديد.. ما القصة؟
مستمر الحب.. راشد الماجد يطرح أحدث أغانيه
كواليس ساعتين في حضرة التاريخ.. كيف انطبعت قلعة صلاح الدين في ذاكرة رئيس الجبل الأسود؟
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
حكم تلقين الميت بعد دفنه هل ورد في السنة؟.. الإفتاء توضح حكمه وكيفيته
قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، حيث يخوض أولى مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، واضعًا نصب عينيه تحقيق انطلاقة قوية تقربه من التأهل إلى النهائيات.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في الجولة الأولى بمواجهة منتخب أنجولا، قبل أن يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية، وسط طموحات كبيرة بحصد العلامة الكاملة من المباراتين، بما يمنح الفراعنة أفضلية مبكرة في صدارة المجموعة ويعزز فرصهم في مواصلة المشوار بثبات.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو المنتخب في استثمار الحالة المعنوية الجيدة بعد المشاركة المميزة في كأس العالم 2026، رغم انتهاء المشوار عند الدور ثمن النهائي، عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية. وقدم المنتخب المصري مستويات قوية خلال البطولة، ليحظى بإشادة واسعة رغم وداع المنافسات.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي الثانية، الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، حيث يواجه منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا في الجولتين الثالثة والرابعة، في مواجهتين قد تلعبان دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة على بطاقة التأهل.

أما الجولتان الخامسة والسادسة، فستقامان خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، إذ يلتقي المنتخب المصري مجددًا مع أنجولا، ثم يختتم التصفيات بمواجهة جنوب السودان، سعيًا لإنهاء المشوار بأفضل صورة ممكنة وضمان التأهل إلى النهائيات.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 يونيو، بينما تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام ذاته، وتستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا في نسخة تاريخية، ستكون الأولى التي تقام في ثلاث دول بشكل مشترك، وهو ما يمنح البطولة طابعًا استثنائيًا ويعكس التطور المتواصل في تنظيم المنافسات القارية.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

تنسيق الجامعات

عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

تنسيق الجامعات

المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026 تنطلق في هذا الموعد

حالة الطقس

أصعب أيام موجة الحر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت

ترشيحاتنا

البابا تواضروس ونيافة الأنبا بفنوتيوس

البابا تواضروس يهنئ الأنبا بفنوتيوس باليوبيل الذهبي : 50 عاما من الخدمة والإنجازات

فعاليات ثقافية وتعليمية

فعاليات ثقافية وتعليمية بمتحفي مطار القاهرة الدولي والشرطة القومي احتفالا بذكرى 23 يوليو

الأنبا رافائيل والإعلامي كيرلس مجدي

الأنبا رافائيل للشباب: النجاح الحقيقي مش مرتبط باسم الكلية

بالصور

قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

رائحة كريهة في الغسالة.. 7 أسباب وحلول بسيطة للعلاج السريع

رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة

صحتك أهم.. 5 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت القلي للاستخدام

5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام

8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة

علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد