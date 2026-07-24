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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة دودج تشارجر SRT بقوة 1000 حصان وبدون محرك V8

دوج تشارجر SRT 2026
دوج تشارجر SRT 2026
عزة عاطف

كشفت تسريبات متداولة عبر قناة "TK’s Garage" على يوتيوب عن رصد سيارة تجريبية مموهة بكثافة تعود لطراز دوج تشارجر القادم من فئة الأداء العالي. 

وأظهرت الصور المسربة تعديلات هيكلية هجومية شملت رفارف أكثر اتساعًا وغطاء محرك مجددًا بالكامل، إضافة إلى ملصق يحمل عبارة "Powered by SRT" على الزجاج الأمامي. 

وتشير التوقعات التقنية إلى أن السيارة ستحصل على قوة هائلة تصل إلى 1000 حصان مستمدة من محرك هوريكان (Hurricane) المكون من 6 أسطوانات متتالية مع شاحن توربيني مزدوج، مما يشكل تحولًا بارزًا ومثيرًا للجدل بعيدًا عن محركات Hemi V8 التقليدية.

محرك هوريكان التوربيني وقوة الأداء المنتظرة

تستند الشركة المالكة ستيلانتس إلى منصة محركات "هوريكان" سعة 3.0 لتر كبديل أساسي لمحركات الثماني أسطوانات القديمة؛ حيث تهدف التعديلات المخصصة لفئة SRT إلى الوصول لمستويات أداء تقترب من أرقام طرازات ديمون الشهيرة. 

ورغم أن محرك الـ 6 أسطوانات المزود بشاحن توربيني يمنح السيارة تسارعًا وتفوقًا استثنائيًا على الورق، إلا أنه يتطلب تحسينات ميكانيكية وشواحن توربينية أكبر مع تعزيز أجزاء المحرك الداخلية للتحمل والتبريد. 

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب من الشارع الرياضي لاستكشاف قدرات المحرك الجديد في الفعاليات القادمة مثل "Roadkill Nights".

تحفظات عشاق السيارات العضلية ومطالب عودة Hemi V8

تواجه التوجهات الجديدة لعلامة دوج موجة من التشكيك والتحفظ من جانب عشاق سيارات العضلات التقليديين الذين يرتبطون تاريخيًا بصوت محركات V8 ونغمات السوبرتشارجر المألوفة. 

ويعبر القطاع الأكبر من الجمهور عن أمله في رؤية عودة مستقبليّة لمحركات Hemi V8 لإنعاش المبيعات وإعادة الروح الكلاسيكية للطراز، مؤكدين أن القوة المجردة لا تعوض القيمة الشعورية للسيارة. 

وفي المقابل، تواصل الشركة استراتيجيتها الجديدة في التركيز على المحركات السداسية فائقة القوة لتضييق الفجوة بين الأداء العالي والمتطلبات الحديثة.

دوج تشارجر SRT 2026 محرك هوريكان 1000 حصان مواصفات دوج تشارجر سيارات دوج العضلية محركات ستيلانتس التوربينية

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