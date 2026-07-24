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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 450 حصانا.. شيفروليه تعرض سيارة ماسل كار جديدة في مزاد علني

سيارة شيفروليه شيفيل
سيارة شيفروليه شيفيل
عزة عاطف

تعرض مزادات “ميكوم” العالمية في مزاد هاريسبورغ المقام في نهاية هذا الأسبوع واحدة من أسطوريات العصر الذهبي لسيارات العضلات الأمريكية. 

وتتصدر سيارة شيفروليه شيفيل SS LS6 موديل 1970 قائمة المعروضات كأبرز معروضات الحدث؛ حيث تتميز بطلاء أسود من نوع (Tuxedo Black) مع خطوط بيضاء رياضية ومستندات توثيق أصلية كاملة تؤكد أصالتها التاريخية.

إلغاء القيود المصنعية ومحرك العام الواحد الاستثنائي

شهد عام 1970 إلغاء شركة جنرال موتورز للقيود التي كانت تفرضها على سعة المحركات في السيارات متوسطة الحجم، بالتزامن مع اقتراب تطبيق قوانين الانبعاثات والاشتراطات البيئية ورسوم التأمين الصارمة. 

واستغلت شيفروليه هذه الفرصة لتزويد طراز شيفيل بأكبر محرك متاح بسعة 454 بوصة مكعبة (LS6). وحصل هذا المحرك على تقييم مصنعي محدد بـ 450 حصانًا، مع تسليم القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات ونظام تفاضلي خلفي مخصص للتسارع القوي.

التوثيق التاريخي والقيمة المرتفعة في سوق المجموعات

تمتلك السيارة المعروضة أهمية استثمارية خاصة لدى جمعي السيارات الكلاسيكية، نظرا لكون محرك LS6 استمر لعام 1970 فقط قبل إيقاف إنتاجه. 

وتأتي هذه النسخة مدعومة بوثيقتي بناء أصليتين (Build Sheets)، إحداهما تم العثور عليها أسفل المقعد الأمامي للسيارة، إضافة إلى إدراجها الرسمي في سجلات (LS6 Registry) وحفاظها على ألواح الهيكل الأصلية. وتعد هذه المؤشرات دليلاً قاطعًا يعزز قيمتها السوقية في مزادات السيارات التاريخية لعام 2026 الحالي.

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