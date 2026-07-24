سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-7-2026

ثبت أدنى سعر دولار أمام الجنيه على مستوى السوق الرسمية وذلك مع أول تداولات اليوم الجمعة 24-7-2026 مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

الدولار اليوم

ظل متوسط سعر الدولار؛ ثابتًا في أول تعاملات نهاية الأسبوع الجارى.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وبلغ أعلى سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع في بنكي نكست وHSBC.

المركز المالي للبنوك

قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.

وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .

وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.

وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .

وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.