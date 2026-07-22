سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية بالبنوك الحكومية والخاصة، مواصلا التحرك عند المستويات نفسها دون تسجيل تغييرات جديدة في نهاية اليوم، في وقت يواصل فيه المواطنون والمستثمرون متابعة أسعار صرف العملة الأمريكية بصورة لحظية لمعرفة أحدث أسعار البيع والشراء داخل القطاع المصرفي المصري، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.39 جنيه للبيع و51.29 جنيه للشراء وفقا لآخر تحديثات البنوك.

وتصدرت عبارة "سعر الدولار اليوم" و"بكام الدولار في بنك مصر" عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع اهتمام واسع بمتابعة أحدث أسعار الصرف في البنوك المختلفة، خاصة بعد استقرار الأسعار في أغلب المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة بنهاية تعاملات الأربعاء 22 يوليو 2026.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنك المركزي المصري؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 51.42 جنيه للبيع و51.28 جنيه للشراء، ليحافظ على استقراره بالتزامن مع ثبات الأسعار في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري مؤشرا مهما يتابعه المواطنون والمهتمون بأسواق المال والعملات الأجنبية، نظرا لكونه مرجعا أساسيا لحركة التداول داخل القطاع المصرفي.

بكام الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء، دون أي تغير في ختام التعاملات المسائية، ليستمر البنك ضمن المؤسسات المصرفية التي حافظت على مستوياتها السعرية المعلنة طوال اليوم.

ويحظى سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمتابعة واسعة من جانب العملاء، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية وأكثرها استحواذا على عمليات التداول اليومية المتعلقة بالعملات الأجنبية.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.39 جنيه للبيع و51.29 جنيه للشراء، وفقا لآخر تحديث معلن بنهاية التعاملات، ليواصل استقراره دون أي تغييرات مقارنة بالمستويات المسجلة خلال اليوم.

ويعد بنك مصر من أكثر البنوك التي تشهد اهتماما من الباحثين عن أسعار الدولار، وهو ما يجعل عبارة "بكام الدولار في بنك مصر" من بين أكثر الكلمات التي تتصدر نتائج البحث بصورة مستمرة.

ما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء، ليستقر عند هذه المستويات وفقا لآخر تحديثات أسعار العملات داخل البنك.

ويأتي البنك التجاري الدولي ضمن البنوك الخاصة التي يحرص قطاع كبير من العملاء على متابعة أسعار العملات الأجنبية المعلنة لديها بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء، وهو المستوى نفسه الذي سجله الدولار في بنك الكويت الوطني بنهاية تعاملات الأربعاء.

ويعكس ذلك استمرار حالة الاستقرار في أسعار الصرف داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تقارب مستويات البيع والشراء بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء، بينما سجل السعر نفسه في المصرف المتحد عند 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء وفقا لآخر تحديثات الأسعار.

ويؤكد تقارب الأسعار بين عدد من البنوك استمرار حالة الاستقرار التي شهدتها سوق الصرف المحلية بنهاية التعاملات.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

استقر سعر الدولار في بنك فيصل عند 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء، دون تسجيل أي تحركات جديدة في ختام تعاملات الأربعاء 22 يوليو 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك فيصل متوافقا مع الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى التي حافظت على مستوياتها السعرية نفسها.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة في التحديث، حيث بلغ 51.44 جنيه للبيع و51.34 جنيه للشراء، وفقا لآخر تحديث معلن لأسعار الصرف.

ويفوق سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة الأخرى بفارق محدود، مع استمرار حالة الاستقرار في السوق المصرفية.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.42 جنيه للبيع و51.28 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.39 جنيه للبيع و51.29 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 51.40 جنيه للبيع و51.30 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل 51.35 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.44 جنيه للبيع و51.34 جنيه للشراء.