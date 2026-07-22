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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الذهب محليا مدعومة بصعوده عالميا

أسعار الذهب محليًا
أسعار الذهب محليًا
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب محليا، مدعومة بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية اليوم الأربعاء، حيث زاد بنحو 1.6% لتسجل الأوقية 4142 دولارا، وكذلك ارتفاع الدولار محليا. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6865 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6815  جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6005 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5145 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5115 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4005 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3975 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48040 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47720 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213460 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 212035 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.53 جنيه مقابل 51.35 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4142 دولارا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب أسعار الذهب محليًا سوق الذهب سعر بيع أوقية الذهب

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