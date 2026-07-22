محافظ الإسكندرية: فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا أمام الجمهور احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

أعلن محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، فتح جميع المواقع الأثرية ومتاحف اليوناني الروماني والمجوهرات الملكية والإسكندرية القومي مجانًا أمام جمهور الزائرين، بعد غد الجمعة؛ وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 74 .

وأوضح محافظ الإسكندرية أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وفي إطار حرص الوزارة على المشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية والمحلية، وتسليط الضوء على المناسبات التي تعكس البعد الحضاري والتاريخي للمجتمع المصري، إلى جانب تعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، وخاصة الأجيال الشابة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع السياحة الداخلية ودعم الحركة السياحية بمحافظة الإسكندرية خلال موسم الصيف، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والزائرين لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، والتعرف على ما تضمه المدينة من كنوز حضارية وثقافية تعكس تاريخها الممتد عبر العصور.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يمثل مناسبة وطنية تعكس مكانة الإسكندرية التاريخية؛ باعتبارها عاصمةً للثقافة والحضارة على مر العصور، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنظيم فعاليات متنوعة تليق بهذه المناسبة، وتسهم في نشر الوعي بالتراث المصري وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

وأضاف أن فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا يأتي ضمن برنامج متكامل للاحتفال بالعيد القومي الرابع والسبعون للمحافظة، والذي يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية؛ بما يسهم في إبراز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها الإسكندرية، وتشجيع المواطنين والزائرين على اكتشاف تاريخ المدينة العريق، والاستمتاع بما تزخر به من معالم أثرية وسياحية فريدة.