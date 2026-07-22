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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي بعد تفعيل قانون حق الأداء العلني: «لحظة تاريخية» | خاص

أشرف زكي
أشرف زكي
محمد نبيل

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مجلس النقابة، عقب التشاور مع نخبة من نجوم الفن في مصر، توصّل إلى ضرورة تفعيل قانون حق الأداء العلني.
 

وشدّد «زكي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، على أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة الوسط الفني، معربًا عن ثقته في أنها ستُخلَّد مستقبلًا كإنجاز فارق لحقوق الفنانين.

وقال أشرف زكي خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم مع أعضاء النقابة، إقرار تفعيل قانون حق الأداء العلني، موضحًا أن هذا الحق يُعد ضمانة مهمة تتيح للفنان الحصول على عائد مادي عن أعماله الفنية عند إعادة عرضها عبر مختلف المنصات والقنوات.
 

وشدّد نقيب المهن التمثيلية على حرصه التام على استقرار القطاع الفني، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين واستمرار نمو صناعة السينما والدراما.
 

من جانبه، عبّر الفنان والنائب ياسر جلال عن فخره بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية، مؤكدًا أن الفنانين ليسوا في خصومة مع أي طرف على الإطلاق، وأن كل ما يسعون إليه هو نيل حقوقهم المشروعة.
 

وأضاف “جلال” أن استمرار الاستفادة من الأعمال السابقة يمنح الفنانين مصدر دخل يليق بسنوات عطائهم، خاصة في ظل تراجع فرص العمل مع مرور الوقت مقارنة بفترات النشاط الفني الأوسع.

قانون حق الأداء العلني الدكتور أشرف زكي أشرف زكي

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