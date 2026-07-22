معروف الرفاعي: استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ المحافظة رحبت بقرار اليونسكو الذي يؤكد مجددًا القرارات السابقة باعتبار البلدة القديمة في القدس، بما تضمّه من مقدسات إسلامية ومسيحية وأسوار ومقابر، جزءًا من التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب ممارسات الاحتلال.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار يؤكد للاحتلال وللمنظومة الدولية أن هذا التراث التاريخي العريق يتعرض للتهديد.

وأوضح معروف الرفاعي أن المقدسيين يتساءلون إلى متى ستستمر القرارات الدولية دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أن القدس لا تواجه فقط تهديدًا لتراثها الحضاري الإسلامي والمسيحي، بل تشهد أيضًا عملية تهويد وأسرلة ممنهجة تهدف إلى تحويلها من مدينة عربية إسلامية مسيحية تاريخية إلى مدينة إسرائيلية، من خلال تغيير الهوية والطابع الحضاري وحتى أسماء الشوارع والأزقة التاريخية إلى أسماء يهودية.

وأشار المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة إلى أن مشروعات الاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، فيما يسمى «الحوض المقدس»، رُصدت لها مليارات الشواقل، رغم أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 اعتبر الاستيطان غير شرعي ودعا إلى وقفه وإزالة المستوطنات.

تمنح المقدسيين دعمًا معنويًا

وأكد أن هذه القرارات تمنح المقدسيين دعمًا معنويًا وأملًا في موقف المجتمع الدولي، لكن المطلوب هو تفعيلها على أرض الواقع لوقف الانتهاكات.