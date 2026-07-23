اندلاع حريق على متنها.. إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سواحل السعودية

أفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ربان ناقلة تجارية أبلغ عن تعرض السفينة لضربة بمقذوف مجهول، على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا من مدينة الشقيق، قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ووفق المعلومات الأولية، أدى المقذوف إلى اندلاع حريق على متن الناقلة، فيما يعمل أفراد الطاقم على إخماد النيران والسيطرة عليها. ولم ترد، بحسب البلاغ البحري، تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو حدوث أضرار بيئية نتيجة الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة من التوتر المتزايد التي تشهدها الممرات البحرية في المنطقة، وسط مخاوف متكررة بشأن سلامة حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة، في وقت تعد فيه المياه المحيطة بالسواحل السعودية من المناطق الحيوية لحركة التجارة والنقل البحري الدولي.

ولم تحدد الهيئة البحرية البريطانية، في المعلومات الأولية، مصدر المقذوف أو الجهة التي يُشتبه في وقوفها وراء الحادث، كما لم تتضح طبيعة السلاح المستخدم أو مدى الأضرار التي لحقت بالناقلة.

وتتابع الجهات البحرية المختصة تطورات الحادث، بينما يُتوقع أن تستمر عمليات التحقق لتحديد ملابساته، بما في ذلك مسار السفينة والظروف التي سبقت تعرضها للاستهداف. كما لم يصدر حتى الآن ما يؤكد مسؤولية أي جهة عن الهجوم.

ويثير الحادث مخاوف جديدة بشأن أمن الملاحة في المنطقة، خصوصًا في ظل تزايد المخاطر التي تواجه السفن التجارية خلال فترات التصعيد العسكري الإقليمي. وتعد أي هجمات أو حوادث تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية مصدر قلق للمجتمع الدولي، لما قد تسببه من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.