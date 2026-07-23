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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت عبدالهادي: لا أتوقع رحيل فتوح عن الزمالك.. وزيزو ظهر بعد رحيل نجوم الفريق

احمد فتوح
احمد فتوح
ميرنا محمود

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يتوقع رحيل أحمد فتوح عن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ستبدأ ملف التجديد للاعب بعد الانتهاء من تشكيل الجهاز الفني وبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2، إن الزمالك سيعقد جلسات مع أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الزمالك يمر بالعديد من الأزمات التي ظهرت بشكل أكبر عقب انتهاء منافسات الدوري، موضحًا أن الإدارة لديها ملفات عديدة تحتاج إلى الحسم قبل بداية الموسم الجديد.

وتطرق عبدالهادي للحديث عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم أفضل مستوياته في موسمه الأول مع الزمالك بسبب قوة قائمة الفريق وقتها ووجود عدد كبير من النجوم.

وأوضح أن الزمالك كان يضم في تلك الفترة لاعبين مميزين مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أوناجم، مشيرًا إلى أن إمام عاشور نفسه لم يكن له دور كبير فور انضمامه للفريق.

وأشار إلى أن ظهور زيزو بشكل أكبر جاء بعد رحيل عدد من نجوم الفريق، حيث أصبح يعتمد عليه الزمالك بصورة أكبر، خاصة مع بقاء شيكابالا كأحد أبرز عناصر الخبرة داخل الفريق.

مدحت عبدالهادي أحمد فتوح الزمالك ملف تجديد احمد فتوح

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