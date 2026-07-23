الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية معادية

أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى، في الوقت الراهن، لطائرات مسيّرة إيرانية معادية، في تطور أمني جديد يعكس تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأكد الجيش الكويتي أن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع التهديدات الجوية، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات رسمية بشأن عدد الطائرات المسيّرة المستهدفة أو المناطق التي تحلق فيها، كما لم تُعلن تفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف من امتداد العمليات إلى دول الخليج، الأمر الذي يرفع مستوى التأهب الأمني والعسكري في الدول المجاورة لمناطق الصراع.

وتعد الكويت من الدول التي تستضيف قوات ومنشآت عسكرية أميركية، ما يجعل أجواءها ومواقعها الاستراتيجية ذات أهمية خاصة في ظل أي تصعيد عسكري إقليمي. وتعمل منظومات الدفاع الجوي الكويتية على مراقبة المجال الجوي والتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه الجيش الكويتي، كما لم تتضح طبيعة الأهداف التي يُعتقد أن الطائرات المسيّرة كانت تتجه إليها.

وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الموقف، خصوصًا في ظل المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع، قد تكون له تداعيات على أمن دول الخليج وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وتبقى المعلومات المتاحة أولية، في انتظار بيانات رسمية إضافية من السلطات الكويتية لتحديد نتائج عمليات التصدي وحجم التهديد، وما إذا كانت الدفاعات الجوية قد تمكنت من إسقاط جميع الطائرات المسيّرة أو تحييدها.

