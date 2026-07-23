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افخروا بمهنتكم.. أشرف زكي يعلن تفعيل قانون حق الأداء العلني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افخروا بمهنتكم.. أشرف زكي يعلن تفعيل قانون حق الأداء العلني

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أوركيد سامي

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفعيل قانون حق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا تاريخيًا وانتصارًا طال انتظاره لأعضاء النقابة، بعد سنوات طويلة من المطالبات والنضال من أجل حماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته نقابة المهن التمثيلية، وجه خلاله أشرف زكي رسالة مؤثرة إلى أعضاء النقابة، قال فيها: "اطمئنوا... كنا أمناء على الأمانة، مخلصين في الرسالة، وحققنا الانتصار الذي أردتموه. افخروا بمهنتكم، فنضال العقود الماضية غدا اليوم حصنًا تشريعيًا حاسمًا يضمن حقوقكم ويصون كرامتكم."

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يمثل نقطة فارقة في تاريخ المهنة، حيث يرسخ مبدأ حماية حقوق الفنانين، ويمنحهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها صناعة الفن والإنتاج في مصر.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد جهود مكثفة بذلتها النقابة على مدار سنوات، من خلال العمل القانوني والتشريعي والتنسيق مع الجهات المختصة، حتى خرج القانون إلى حيز التنفيذ، ليصبح ضمانة حقيقية للفنانين وحقًا أصيلًا يحمي إبداعهم ويعزز مكانتهم.

وأضافت النقابة أن حق الأداء العلني يعد من أهم الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية، إذ يكفل للفنانين الحصول على حقوقهم عند إعادة استغلال أعمالهم أو إذاعتها أو عرضها في الأماكن العامة أو عبر الوسائط المختلفة، وهو ما يواكب المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق المبدعين.

وشدد أشرف زكي على أن مجلس النقابة سيواصل العمل بكل قوة للدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العديد من الملفات التي تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للفنانين، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

واختتم نقيب المهن التمثيلية رسالته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتكاتف الجميع والإيمان بعدالة القضية، معربًا عن فخره بما وصلت إليه النقابة من نجاح في تحقيق أحد أهم مطالب الفنانين، والذي يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل المتواصل، ليصبح اليوم واقعًا وتشريعًا يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة من المبدعين.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اخبار الفن نجوم الفن

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