«سي إن إن»: معلومات إسرائيلية تربط منشأة «جبل الفأس» الإيرانية بالبرنامج النووي

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي شارك مسؤولين أمريكيين معلومات استخباراتية تفيد بأن منشأة «جبل الفأس» في إيران تقع تحت الأرض وتتمتع بتحصينات قوية، مشيرة إلى أن الموقع جرى ربطه بالبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن المعلومات التي نقلها الجانب الإسرائيلي إلى المسؤولين الأمريكيين تتعلق بطبيعة المنشأة وموقعها، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل تقييم المنشآت الإيرانية المرتبطة بالأنشطة النووية، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الجانبين وإيران.

وتكتسب المنشأة أهمية خاصة، وفق ما أوردته «سي إن إن»، بسبب طبيعتها المحصنة ووقوعها تحت الأرض، وهو ما قد يجعل الوصول إليها أو استهدافها عسكريًا أكثر تعقيدًا مقارنة بالمنشآت المكشوفة. كما أن ربط الموقع بالبرنامج النووي الإيراني يضيف إلى أهميته في الحسابات الاستخباراتية والعسكرية المتعلقة بالقدرات النووية الإيرانية.

ولم تقدم المعلومات المتداولة تفاصيل علنية كافية بشأن طبيعة الأنشطة التي يُعتقد أنها تجري داخل المنشأة، أو مدى ارتباطها المباشر بتخصيب اليورانيوم أو أي نشاط نووي آخر.

كما لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد توصلت بشكل مستقل إلى التقييم ذاته بشأن طبيعة الموقع.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالمنشآت النووية الإيرانية، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران ومخاوف إسرائيل والولايات المتحدة من إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية، في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وتشير المعلومات التي نقلتها الشبكة الأميركية إلى استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المنشآت الإيرانية، في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات الاستخباراتية في تحديد طبيعة الأهداف المحتملة وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

ومع ذلك، فإن المعلومات الواردة في التقرير تبقى، حتى الآن، في إطار التقييمات الاستخباراتية المنقولة عن مصادر مطلعة، ولم يصدر تأكيد رسمي إسرائيلي أو أميركي شامل بشأن طبيعة منشأة «جبل الفأس» أو ارتباطها المباشر بالبرنامج النووي الإيراني.

ويظل تحديد طبيعة الموقع والأنشطة التي تجري داخله من الملفات الحساسة، خصوصًا في ظل استمرار التصعيد الإقليمي، فيما قد تؤدي أي معلومات جديدة بشأن المنشأة إلى زيادة الاهتمام بها باعتبارها جزءًا محتملًا من البنية التحتية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.