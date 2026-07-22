رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

أثار نادي الزمالك الجدل برسالة نشرها عبر التطبيق الرسمي للنادي على حسابه بموقع فيسبوك، كتب فيها: "احنا بنحتفل والباقي بيحسبها"، وذلك بالتزامن مع تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعلان موقفه النهائي من مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

كاف

وجاء منشور الزمالك في توقيت يشهد حالة من الترقب داخل الأندية المصرية والإفريقية، انتظارًا لما سيسفر عنه قرار "كاف" بشأن نظام المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.

ولم يوضح الزمالك المقصود من الرسالة، إلا أن توقيت نشرها فتح باب التكهنات بين الجماهير، خاصة مع استمرار الجدل حول ملف المشاركة الإفريقية وترقب الإعلان الرسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.