بعد التعاقد مع 3 مهاجمين.. تعرف على سيناريوهات مصير محمد شريف في النادي الأهلي

فرضت التحركات القوية التي قام بها النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية علامات استفهام عديدة حول مستقبل عدد من لاعبي الفريق وفي مقدمتهم المهاجم محمد شريف بعدما عززت الإدارة الخط الهجومي بثلاث صفقات جديدة دفعة واحدة في إطار خطة إعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم المنافسة القوية المنتظرة على مركز رأس الحربة فإن مستقبل محمد شريف لم يُحسم حتى الآن في ظل تمسك اللاعب بعقده مع القلعة الحمراء وانتظار القرار النهائي من المدير الفني المغربي الحسين عموتة الذي يواصل تقييم جميع عناصر الفريق خلال فترة الإعداد.

الأهلي يعيد تشكيل هجومه

دخل الأهلي الميركاتو الصيفي بهدف واضح يتمثل في زيادة القوة الهجومية للفريق بعدما عانى في بعض فترات الموسم الماضي من تراجع الفاعلية أمام المرمى.

ولهذا السبب نجحت الإدارة في التعاقد مع الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي والمغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي إلى جانب أقطاي عبد الله القادم من إنبي بينما ضم أيضًا لاعب الوسط علي محمود لتدعيم خط الوسط.

ولم تتوقف الخيارات الهجومية عند الصفقات الجديدة إذ يضم الفريق أيضًا محمد رأفت الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين إلى جانب إمكانية الاعتماد على طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي في مركز المهاجم عند الحاجة وهو ما خلق حالة من الزحام غير المسبوق داخل الخط الأمامي.

محمد شريف يتمسك بموقفه

ورغم هذه المنافسة لا يشعر محمد شريف بالقلق تجاه مستقبله داخل النادي بحسب مصادر مقربة من اللاعب.

وأكدت المصادر أن شريف لم يتلق أي إخطار من إدارة الأهلي أو الجهاز الفني بشأن مستقبله ويواصل المشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الفريق ضمن معسكر الإعداد ملتزمًا بعقده مع النادي.

ويؤمن اللاعب بأن المنافسة على المراكز أمر طبيعي داخل فريق بحجم الأهلي خاصة مع ارتباطه بعقد طويل الأمد يمتد لأربع سنوات أخرى وهو ما يمنحه قدرًا من الاستقرار بعيدًا عن التكهنات المتداولة خلال الفترة الأخيرة.

عروض مؤجلة.. وتركيز كامل

وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسم محمد شريف بعدة أندية خلال الأسابيع الماضية فضّل اللاعب تجميد أي حديث يتعلق بالعروض الخارجية أو المحلية.

وتشير المعلومات إلى أن شريف يضع كامل تركيزه حاليًا على فترة الإعداد في انتظار تقييم المدير الفني الجديد دون الدخول في أي مفاوضات قد تؤثر على تركيزه قبل بداية الموسم.

ويبدو أن المهاجم الدولي يراهن على استعادة مكانه الأساسي داخل الفريق مستفيدًا من خبراته السابقة ومعرفته بطبيعة المنافسة داخل الأهلي.

عموتة صاحب القرار

ورغم تمسك اللاعب بالبقاء فإن القرار النهائي لن يُحسم إلا بعد انتهاء تقييم الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن المدرب يدرس موقف أكثر من لاعب قبل اعتماد القائمة النهائية للموسم الجديد ويأتي محمد شريف ضمن الأسماء التي تنتظر القرار الفني إلى جانب عمر كمال عبد الواحد وعدد من اللاعبين الآخرين.

ويرغب عموتة في الوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع العناصر خلال فترة الإعداد قبل تحديد احتياجاته النهائية وإبلاغ الإدارة بالأسماء التي ستستمر وأخرى قد تحصل على فرصة للرحيل.

المنافسة تشتعل في الخط الأمامي

ويبدو أن الموسم الجديد سيشهد منافسة شرسة على قيادة هجوم الأهلي خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

فإلى جانب محمد شريف يمتلك الفريق مجموعة متنوعة من المهاجمين الذين يتميز كل منهم بخصائص مختلفة وهو ما يمنح عموتة مرونة كبيرة في اختيار التشكيل المناسب وفقًا لطبيعة كل مباراة.

كما يسعى المدرب المغربي إلى رفع مستوى المنافسة داخل الفريق باعتبارها أحد أهم عوامل الحفاظ على الجاهزية طوال الموسم الذي ينتظر الأهلي خلاله تحديات محلية وقارية عديدة.

ودية برشلونة.. فرصة أخيرة لإثبات الذات

ومن المنتظر أن يحصل عدد من اللاعبين على فرصة أخيرة لإقناع الجهاز الفني عندما يواجه الأهلي نظيره برشلونة الإسباني في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس على ملعب "كامب نو" ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة لمحمد شريف الذي قد يستغلها لتأكيد أحقيته بالاستمرار والمنافسة على مكان أساسي في ظل ترقب الجهاز الفني لمستوى جميع اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية.