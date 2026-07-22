سر انضمام منصف بقرار للأهلي قبل مواجهة دينامو زغرب المقبلة

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجزائري منصف بقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، بعدما وقع اللاعب رسميًا على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ويتواجد بقرار مع فريقه اليوم لخوض مواجهة ثون السويسري في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، وسط حالة من الجدل بشأن موقفه من المشاركة في مباراة الإياب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، حيث أشارت تقارير إلى رغبة دينامو زغرب في الإبقاء على اللاعب حتى اللقاء، بينما ذكرت أخرى أن الأهلي يفضل عدم مشاركته.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، على قناة مودرن، أن السبب الحقيقي وراء الجدل الدائر بشأن مشاركة اللاعب في مباراة الإياب يعود إلى بند في عقد انتقاله السابق، إذ إنه في حال مشاركة منصف بقرار في مواجهة الثلاثاء أمام ثون السويسري، سيحصل نادي نيويورك سيتي الأمريكي، ناديه السابق، على مكافأة مالية (بونص) من دينامو زغرب، وهو السبب الذي لم يتم تداوله من قبل في وسائل الإعلام.

دينامو زغرب يعلن حسم انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي، إتمام صفقة انتقال المهاجم الجزائري منصف بقرار إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن كافة التفاصيل التعاقدية والمالية.

وأكد داريو داباك، المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب، أن إدارة النادي أنهت جميع إجراءات انتقال بقرار إلى الأهلي بشكل رسمي، مشيرًا إلى توقيع العقود بعد الاتفاق على كافة بنود الصفقة.

وقال داباك إن الصفقة لم تعد تواجه أي عقبات، موضحًا أن اللاعب يستعد للسفر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي والاستعداد لبداية مشواره مع الفريق.