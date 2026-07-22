سلاح الجو الأردني يسقط 4 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة دون إصابات أو أضرار

قال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح اليوم الأربعاء، 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وأكد المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، منوهًا بأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معه وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأوضح أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة.

وكان الجيش الأردني قد أعلن صباح اليوم اعتراض الدفاعات الجوية 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.