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موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين

باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي
عبدالله هشام

أعرب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته بتقديم المنتخبات الأفريقية أداء مميز وتاريخي في بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف موتسيبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي : 90% من المؤتمر سيكون حديث عن مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم و10% سيكون بخصوص بعض القرارات في نهاية المؤتمر الصحفي وسيتم نشر القرارات في بيان رسمي عبر موقع الكاف.

وواصل : المنتخبات الافريقية في كأس العالم قدموا أداء مميز وتاريخي انظروا الى ما فعله منتخب مصر امام الارجنتين وأصبحت القارة الأفريقية قريبه من تحقيق لقب كأس العالم.

وأكمل : النجاح لأي دولة أفريقية في كأس العالم يجعلنا فخورين بها وإذا وصل منتخب واحد أفريقي لنصف النهائي أو النهائي المونديال فإنه سيحصل على احترام العالم.

واختتم موتسيبي تصريحاته : فخور بمستوى المنتخبات في كأس العالم ومصر والمغرب قدموا أداء خيالي ونبحث عن التطوير.

باتريس موتسيبي منتخب مصر مصر والأرجنتين كأس العالم دوري أبطال أفريقيا

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