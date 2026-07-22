سبب انتظام أشرف داري في تدريبات الأهلي.. ووالده يحسم موقفه من الرحيل

انتظم المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي كالمار السويدي، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال زهير داري، والد اللاعب، في تصريحات لـ برنامج مودرن سبورتس، تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن، إن رغبة نجله هي الاستمرار مع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم تتم مناقشة أي عروض للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف والد أشرف داري أن اللاعب يمتلك العديد من العروض، نظرًا لإمكاناته الكبيرة، لكنه يضع الاستمرار مع الأهلي على رأس أولوياته، ولا يفكر في مغادرة النادي خلال الفترة المقبلة.

فسخ التعاقد بمليون دولار

في سياق أخر قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة الأهلي عرضت على المدافع المغربي أشرف داري فسخ تعاقده بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل حصول اللاعب على مبلغ مليون دولار.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يسعى للتوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب بشأن إنهاء التعاقد، في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب قائمته الأجنبية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وتابع: "داري لم يحسم موقفه النهائي من العرض حتى الآن، حيث يدرس الأمر مع وكيله قبل الرد بشكل رسمي على مقترح النادي خلال الأيام المقبلة".