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رسالة ثقة جديدة.. وزير الصناعة يشهد دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المحلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسالة ثقة جديدة.. وزير الصناعة يشهد دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المحلي

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات حفل مصنع جنرال موتورز مصر للإعلان عن إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق المصري.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وروبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وستيف هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة والشركة.

وأكد وزير الصناعة، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبادئ التجارة الحرة والشفافية، كما يجسد النتائج الملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جذب استثمارات صناعية كبرى بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وتوافر العمالة الماهرة، ومكانتها المتنامية كمركز إقليمي للتصنيع.
 

وأوضح هاشم ، أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجيتها الصناعية، وحددت 7 قطاعات صناعية ذات أولوية يأتي في مقدمتها قطاع صناعة السيارات، مع التركيز على تنمية الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودمج المصنعين المصريين في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار الوزير إلى اعتزاز الوزارة بالشراكة الممتدة مع شركة جنرال موتورز مصر لأكثر من 40 عامًا، لافتًا إلى أن المصنع يعد الأكبر للشركة في مصر والوحيد لها في أفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في إنتاج أكثر من مليون سيارة محليًا، بما يعزز المحتوى المحلي ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر المصرية.

وشدد على استمرار التعاون مع جنرال موتورز وكافة الشركات العاملة في قطاع السيارات، بهدف تطوير الموردين المحليين، وتعزيز القدرات الصناعية، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية، داعيًا المصنعين والموردين إلى الاستفادة من برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP) الذي يستهدف توطين الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.

من جانبه، أعرب ستيف هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، عن ترحيبه بإتمام الإجراءات الخاصة بدخول السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر، والتي تجاوزت قيمتها 256 مليون دولار خلال العام الماضي، كما ستوفر للمستهلك المصري خيارات أوسع من السيارات وقطع الغيار الأمريكية الآمنة وعالية الجودة، بما يدعم الفرص الاقتصادية في البلدين.

وفي ختام الزيارة، أجرى وزير الصناعة جولة تفقدية داخل مصنع جنرال موتورز مصر، شملت أقسام اللحام وخطوط التجميع النهائي، حيث اطلع على منظومة الإنتاج وأحدث تقنيات التجميع الذكية والعربات الموجهة آليًا، إلى جانب معايير الجودة العالمية المطبقة في مختلف مراحل التصنيع، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والأمان داخل خطوط الإنتاج.

الصناعة جنرال موتورز السيارات الأمريكية

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