الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم التوترات الجيوسياسية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بعمليات شراء فنية، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وترقبهم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 4129.43 دولارا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 7 يوليو الجاري.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.4% إلى 4134.50 دولارًا للأوقية.

وجاء ارتفاع المعدن النفيس بعد موجة خسائر حادة تكبدها الأسبوع الماضي، والتي تعد الأكبر منذ أوائل يونيو، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد المخاوف من الضغوط التضخمية، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة KCM Trade، تيم ووترر، إن المشترين عادوا إلى السوق للاستفادة من تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران أسهمت أيضا في دعم أسعار الذهب.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض مع إيران لإنهاء الأزمة، إلا أن طهران لا تبدي جدية في المحادثات.

في الوقت نفسه، أظهر استطلاع حديث أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير حتى نهاية عام 2026، إلا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع باتوا يرون أن احتمالات رفع الفائدة خلال العام الجاري أصبحت مرتفعة، مقارنة باستطلاع الشهر الماضي الذي رجّح انخفاض تلك الاحتمالات.

ويؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 59.71 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 10 يوليو الجاري، كما صعد البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1659.97 دولارا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1310.50 دولارًا للأوقية.