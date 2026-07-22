التصدير أولوية.. المالية تصدر إنفوجراف لدعم الصادرات المصرية | بالأرقام

نشرت وزارة المالية إنفوجراف يتضمن إجمالي المخصصات التي تم انفاقها خلال العام المالي 2026/2025 الماضي ضمن برنامج دعم وتنشيط الصادرات المصرية الموجهة لشركات القطاع الخاص والتي 12.6 مليار جنيه لصالح 2500 شركة.

وكشفت بيانات الإنفوجراف الصادر عن الوزارة تحت عنوان " الصادرات أولوية" عن توجهات "المالية" مع بدء العام المالي الجديد في إنفاق 48 مليار جنيه ضمن مخصصات برنامج دعم وتنشيط الصادرات المصرية للشركات المعنية بالتصدير.

وتأتي تلك التوجهات التي تنفذها وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن شركات القطاع الخاص القائمة على التصدير وذلك خلال التداعيات الجيوسياسية الإقليمية.

كان أحمد كجوك، وزير المالية قد أرسل رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً: «التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».