«حمودة»: زيادة مقاعد دوري أبطال أفريقيا تصب في مصلحة الزمالك وبيراميدز

قال أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، إن منتخب مصر قدم مستويات فنية كبيرة خلال منافسات كأس العالم 2026، رغم الخروج المشرف أمام منتخب الأرجنتين.

وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن منتخب مصر كان قادرًا على الوصول إلى المربع الذهبي، مؤكدًا: “لو كانت مصر فازت على الأرجنتين، لكانت تواجدت ضمن الأربعة الكبار في كأس العالم 2026”، مشيرًا إلى أن منتخب إسبانيا استحقّ التتويج باللقب بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأكد “حمودة” أن المنتخب الأرجنتيني لم يكن الأفضل فنيًا في البطولة، موضحًا أنه لم يكن يستحق التأهل إلى النهائي، وكان من المفترض أن يودع المنافسات أمام منتخب كاب فيردي.

ووجّه نجم المقاولون السابق التحية للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، مشددًا على أنهم حققوا إنجازًا كبيرًا خلال مشاركتهم في كأس العالم.

وعلى صعيد الأهلي، أكد “حمودة” أن النادي أهمل في حق مصطفى شوبير، معتبرًا أنه كان يستحق المشاركة أساسيًا بعد المستوى المميز الذي ظهر به في دوري أبطال أفريقيا.

كما انتقد فكرة تغيير معايير مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن ذلك أمر غير منطقي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حال تطبيقه، سيكون في مصلحة الزمالك وبيراميدز.