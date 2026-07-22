من منصة التتويج إلى كرتونة برتقال .. احتفال غريب بثنائي إسبانيا بعد التتويج بكأس العالم

حظي الثنائي الإسباني جافي وفابيان رويز باستقبال خاص في مسقط رأسيهما بمدينة لوس بالاسيوس التابعة لإقليم إشبيلية، عقب تتويجهما مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، لكن طريقة التكريم أثارت اهتمامًا واسعًا بعدما حصل كل منهما على صندوق من البرتقال بدلاً من الهدايا أو الدروع التقليدية.

وجاءت اللفتة التكريمية تعبيرًا عن ارتباط المدينة بالزراعة، حيث تشتهر لوس بالاسيوس بإنتاج البرتقال، وهو ما دفع مسؤولي المدينة إلى اختيار هذه الهدية الرمزية احتفاءً بإنجاز لاعبيها اللذين ساهما في تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

وأثارت صور التكريم تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بأنها واحدة من أغرب لقطات الاحتفال بأبطال كأس العالم، بينما اعتبرها آخرون لفتة تحمل طابعًا محليًا يعكس هوية المدينة وخصوصيتها.

وكان منتخب إسبانيا قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “نيويورك نيوجيرسي”، ليضيف اللقب الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

وعقب التتويج، اعتلى المنتخب الإسباني صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما رفع رصيده إلى 1995.88 نقطة، متقدمًا على منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني برصيد 1970.37 نقطة، فيما جاء منتخب فرنسا في المركز الثالث برصيد 1948.97 نقطة.

ويُعد جافي وفابيان رويز من أبرز العناصر التي اعتمد عليها المنتخب الإسباني خلال مشواره في البطولة، حيث قدما مستويات مميزة أسهمت في عودة “لا روخا” إلى قمة كرة القدم العالمية، قبل أن يتحولا إلى حديث الجماهير مجددًا، ولكن هذه المرة بسبب صندوقي البرتقال اللذين خطفا الأضواء أكثر من مراسم التكريم نفسها.

